Castelfranco torna a spingere e s'impone su Valnegri 3-1

Torna a vincere la FGL – Zuma Castelfranco che castiga 3-1 un Arredofrigo Valnegri combattiva e capace di mettere in difficoltà la formazione di Menicucci, che però lotta e non si perde mai d’animo, facendo valere tutte le qualità già viste fino ad oggi.

Ecco il commento del tecnico in seconda Nicola Ficini al termine: “Avevamo preparato la partita esattamente per come si è dimostrata, le nostre avversarie non meritano quattro punti in classifica, ci sono ottime giocatrici nel loro roster, probabilmente gli manca un po’ di equilibrio ed amalgama. Nel primo set siamo partiti bene, abbiamo avuto un break che abbiamo tenuto fino alla fine, nel secondo invece abbiamo dovuto lottare fino alla morte per conquistarlo, difendevano tutto e, ripeto, hanno dimostrato di essere un’ottima squadra, nel terzo set hanno preso coraggio e lo hanno vinto con merito nonostante il nostro impegno, infine nel quarto abbiamo spinto subito e costruito un vantaggio che ci ha permesso di vincere la gara”.

Ultima gara prima della sosta natalizia in trasferta a Biella.

FGL ZUMA – ARREDOFRIGO VALNEGRI 3-1

I parziali: 25-19, 28-26, 15-25, 25-8

Fgl Zuma Castelfranco: Zuccarelli 19, Chisari 10, Marocchini 5, Bertelli, Giannoni L, Dellamico 8, Tesi L, Muzi 10, Beconcini, Focosi 1, Tesanovic 13, Fava 6. Allenatore: Menicucci - Ficini