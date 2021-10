Era Volleyball Project, sconfitta con San Giustino al Trofeo Gruppo Lupi

Una prima tra luci ed ombre quella dell'Era Volleyball Project, formazione nata dalla collaborazione tra tra il Dream Volley Pisa ed il Volley Fucecchio che parteciperà al prossimo campionato di serie B (esordio il 16 ottobre in casa contro Perugia). In occasione della prima edizione del Trofeo "Gruppo Lupi", disputatosi sabato scorso presso il Palasport di Fucecchio, la formazione biancazzurra è stata sconfitta per 3-1 da San Giustino, squadra umbra inserita nel medesimo girone pur non demeritando sul piano del gioco. Per la compagine di Pontedera è stato il battesimo ufficiale con la nuova denominazione.

La manifestazione ha visto una buona partecipazione di pubblico, con la presenza sugli spalti e alla premiazione di Gabriele Gronchi, Patron della Gruppo Lupi azienda leader nel settore della sicurezza, che ha consegnato ai due capitani coppe e gadget ufficiali.

LA GARA - I primi due set vedono una prevalenza abbastanza chiara di San Giustino, specie al servizio. La ricezione di casa va in difficoltà e i parziali si fermano sul 16-25 e sul 12-25.

Pontedera reagisce nel terzo gioco e, grazie soprattutto alle iniziative di Lumini, riescono ad imporsi per 25-13 riaprendo le ostilità.

Nel quarto set si gioca punto a punto fino al 25 pari, ma sono gli ospiti a confezionare l'allungo decisivo e aggiudicarsi il match (25-27).

Gruppo Lupi Pontedera

Cerquetti 8, Lusori 8, Pantani 2, Benedettelli 1, Montini 1, Pitto 7, Frosini n.e., Lazzeroni n.e., Lumini 18, Hendriks 8, Grassini, Maggiorelli n.e., Anselmi 3