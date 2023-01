Fgl - Zuma Castelfranco in forma e pronta per un allenamento congiunto

Ancora un weekend di sosta, il secondo consecutivo, per la Fgl-Zuma in attesa che riprenda il campionato con la fase di ritorno: il prossimo 4 febbraio le ragazze del duo tecnico Menicucci-Ficini riprenderanno la propria marcia in trasferta, ospiti del Garlasco, terza della classe e che al momento può vantare una lunghezza di vantaggio rispetto alla formazione biancoblù.

La salute delle ragazze è frutto del costante lavoro fisico, del monitoraggio e della prevenzione degli infortuni che vede in prima linea il preparatore atletico Fabio Menichetti, il Dott. Giosafat Scaduto e la fisioterapista Annalisa Baldanzi.