Volley, la Kemas Lamipel perde con Bergamo. cede il primato il primato in classifica a Castellana Grotte

Un ko, il secondo in fila, che costa al momento il primato della classifica. la Kemas Lamipel Santa Croce cede 3-0 a casa di Bergamo e con i suoi 10 punti lascia il passo all Bcc Castellana Grotte che di punti ne ha 12. La squadra di Pisa rimane in seconda posizione, in coabitazione con Motta di Livenza e Cuneo.

Bergamo fra le mura di casa parte subito forte e sulla distanza va per il 16-11. La Kemas Lamipel non perde la concentrazione e riesce a impattare 23-23 anche con Walla e Colli che a fatica trovano la via per mettere la palla a terra. E' una difesa avversaria a stabilire il primo finale 25-23.

Il secondo set è più equilibrato, poi però Bergamo si porta sul 21-17 e la Kemas arriva soltanto fino a 21 (25-21). Ultimo set quasi senza storia per la squadra di Pisa che dura fino all'8-7, poi si trova in rincorsa, ma il divario non fa che aumentare: 25-17.