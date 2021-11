Una vittoria ed una sconfitta per la Pallavolo Casciavola nei campionati regionali

Dopo il riposo forzato della scorsa settimana, la PediaTuss riprende la sua marcia in Serie C esattamente da dove l’aveva interrotta 14 giorni fa vincendo la terza partita di fila, la seconda lontano da casa. Questa volta a cadere sotto i colpi di Vaccaro e compagne è stato il Volley Peccioli, da sempre avversario molto ostico per la compagine rossoblu che si è presentata alla palestra di Via Sabatini senza Meucci e Lichota e quindi in piena emergenza nel reparto centrali tanto che coach Barboni ha dovuto inventarsi una soluzione di emergenza con capitan Vaccaro che ha ricoperto il ruolo con grande dedizione e spirito di sacrificio. In campo per il primo set le rossoblu sono scese con Masotti in cabina di regia; Guttadauro opposto; Gori e Vaccaro centrali; Gaibotti e Messina schiacciatrici e i due liberi Di Matteo e Tellini in alternanza fra loro. L’equilibrio dura una manciata di punti, poi con Messina dai nove metri la PediaTuss scava un primo solco che porta le casciavoline a più cinque. Masotti dispensa palloni con grande acume sia laterali che al centro e le bocche da fuoco della PediaTuss sbagliano poco o niente lasciando alle avversarie solo le briciole.



Nel secondo set Barboni non cambia sestetto, ma il Volley Peccioli scende in campo più determinato e complice qualche errore di troppo in battuta arriva sull’11-8. Time out in casa rossoblù ed al rientro in campo c’è un parziale di 3-8 che rilancia le quotazioni della PediaTuss che però non riesce ad assestare il colpo di grazia e si lascia rimontare fino al 17 pari. È l’ultimo acuto delle padrone di casa che subiscono un parziale di 3-7 che regala ben quattro setpoint a favore della PediaTuss. Il primo se ne va su un’attacco in diagonale che esce di millimetri, il secondo con una battuta toccata dal nastro che cade beffardamente nel campo delle casciavoline, il terzo con un attacco di banda del Peccioli. Barboni non si fida, chiede time out e al ritorno in campo arriva il punto numero 25 che porta la PediaTuss sul 2-0.



Il terzo set è quello più equilibrato. La PediaTuss non opera cambi e nessuna delle due squadre riesce a piazzare un break. Così si viaggia a braccetto 9-9 prima, 16-16 poi (qui c’è il debutto stagionale di Francesca Bella che prende il posto di Gaibotti), fino ad arrivare al 21 pari. Un errore in battuta regala l’ultimo vantaggio alle padrone di casa sul 22-21, poi un errore difensivo del Peccioli, un attacco al centro di Gori e uno di Guttadauro da posto due regalano tre match

point. Grazie ad un errore in attacco del Volley Peccioli al primo tentativo arriva il punto numero 25 ed 3-0 finale. Ora per la PediaTuss inizia una settimana di fuoco, con il recupero mercoledì sera della partita contro il Dream Volley e sabato il derby contro la Pallavolo Cascina ancora a punteggio pieno.

Il tabellino

Volley Peccioli – PediaTuss Casciavola 0-3 (14-25; 20-25; 22-25)

VOLLEY PECCIOLI: Campigli, Cipollini, Ferretti, Fiaschi, Gherardini, Grassi, Manfredini, Mezzetti, Norci, Panelli, Pasqualetti, Stacchini, Vanuzzo, Viviani. All. Panaiotti

PEDIATUSS CASCIAVOLA: Bella, Di Matteo, Gaibotti, Gori, Guttadauro, Liuzzo, Masotti, Messina, Montagnani, Tellini, Vaccaro. All. Barboni; II All. Viviani; Dir. Acc. Viegi

ARBITRO: Domenico Turturro



SERIE D. Cade malamente la Renault Clas Casciavola sul campo del Tomei Livorno in quella che probabilmente è stata la peggior prestazione da

inizio stagione. In partita solo nel secondo set, Farella e compagne giocano un primo set come quelli già visti nelle precedenti partite, ossia restano agganciate al match fino al 12 pari per poi sciogliersi come neve al sole con vistosi problemi sia in ricezione sia contro il muro avversario. Così il primo parziale si chiude 25-16. Nel secondo set le rossoblu approcciano in maniera più propositiva, rispondono colpo su colpo alle avversarie fino ad arrivare ad avere tre punti di vantaggio sul 17-20. Poteva essere il break per riaprire l’incontro invece ancora una volta arriva un black-out che significa sette punti consecutivi per le livornesi che dal meno tre si regalano ben quattro set point. Svaniti i primi due, al terzo tentativo si portano sul 2-0. Nel terzo parziale la Renault Clas esce dal taraflex, il Tomei si porta subito sette punti avanti, Casciavola non riesce mai a rientrare in partita e così in un’ora e quindici minuti finisce con il secondo 0-3 stagionale dopo quello patito in casa con la Robur Massa. Prossimo appuntamento sabato prossimo al Pala Renault Clas contro il Volley Cecina.