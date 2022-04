Seconda gara playoff per la PediaTuss Casciavola: è di nuovo derby col Cascina

Tempo di derby, il terzo stagionale per quanto riguarda la PediaTuss impegnata nella poule promozione del campionato di serie C. Dopo i due giocati nella prima fase e terminati con una vittoria per parte, la squadra di Luca Barboni sabato 30 aprile affronterà di nuovo la Pallavolo Cascina in una partita fondamentale per la classifica e quindi per il proseguo del campionato. La prima giornata ha regalato un girone estremamente equilibrato con entrambe le partire risolte al tie break, per cui questo derby probabilmente lancerà una delle due squadre verso gli spareggi per il salto di categoria.

La formazione rossoblu ci arriva forte del successo in rimonta contro il Delfino Pescia, ma ancora con l’infermeria piena e quindi il dispiacere di non potersela giocare con la squadra al completo, mentre le ospiti dopo un momento difficile nel finale della prima fase sembrano aver ritrovato lo smalto migliore. Senza Masotti e Vaccaro, coach Barboni potrà contare sulle palleggiatrici Liuzzo e Adami, i centrali Gori, Lichota e Pugliesi; le schiacciatrici Messina, Gaibotti, Guidetti, Montagnani e Bella; e i liberi Tellini e Di Matteo. La partita sarà trasmessa live su Pallavolo Casciavola Channel, piattaforma YouTube, a partire dalle 20:45.