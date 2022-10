Volley B maschile, che esordio per l'Era Volleyball Project! La Sir Perugia travolta in tre set

Erano in tanti a non essersi voluto perdere la prima stagionale dell'Era Volleyball Project e la loro attesa è stata ripagata in pieno. La squadra di Alessandro Lazzeroni ha iniziato con il piede giusto l'avventura in serie B battendo la Sir Safety Perugia, la formazione giovanile del club che merita in Superlega, con un 3-0 che non ammette repliche. Il risultato è frutto di ottime percentuali realizzate in tutte le fasi di gioco, sia a livello di attacco che di ricezione. C'è stata partita soltanto fino a metà del primo set, poi è stato un monologo biancoazzurro: meglio di così non si poteva iniziare, con la fiducia destinata a crescere in vista delle prossime partite.

LA PARTITA - Si parte sul filo dell'equilibrio che dura fino al 18-16 per i padroni di casa, che da allora in avanti piazzano l'allungo decisivo che consente loro di vincere 25-21.

Secondo set che si apre con le due squadre che giocano punto a punto (16-13), poi Pontedere riesce a far valere la propria esperienza e va a chiudere nettamente sul 25-15.

Si punta ora a sigillare il risultato, ma Perugia non sembra essere d'accordo almeno inizialmente. L'avvio del terzo set è ad essa favorevole (3-6) ma l'ingresso dell'opposto Sabatini si rivelerà determinante. I Lupi scappano e vanno a vincere 25-18 piegando un avversario che mai è riuscito a rendersi realmente insidioso.

IL TABELLINO

GRUPPO LUPI PONTEDERA – SIR SAFETY PERUGIA = 3-0 (25-21, 25-15, 25-18)

PONTEDERA: Lumini 11, Frosini 11, Pitto 8, Lusori 7, Lazzeroni 4, Falaschi 1, Grassini (L1), Sabatini 11, Ceradini, Maggiorelli (L2).

N.E. Pozza, Pergolesi, Aliberti.

All. Alessandro Lazzeroni.

PERUGIA: Montini 7, Moduggno 6, Auciello 5, Sensi 5, Fossa 3, Mele 1, Broccatelli (L1), Volpi 4, Andreini 2, Brilli, Falorni, Vagnetti (L2).

N.E. Severini, Cesarini.

All. Carmine Fontana.