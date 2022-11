La Pallavolo Cascina esce dalla battaglia in Versilia con un punto

"E' stato un gran bel match, durato oltre due ore, in cui ci aspettavamo che le nostre ragazze vendessero cara la pelle, è cosi è stato". La Pallavolo Cascina commenta così la sconfitta per 3-2 delle ragazze militanti in Serie C in casa della Pallavolo Versilia. Ancora una volta Corti E. e compagne hanno messo in campo testa, tecnica e cuore per cercare di battagliare alla pari contro un avversario che può vantare un roster di categoria superiore. Il coach Lazzerini parte con Cerri e Corti E. in diagonale, Simoncini e Corti F. in banda, Leto e Passaglia sul centro, Cei libero. L'inizio è un po' timido, le versiliesi partono forte, spingono decise al servizio e fanno valere i centimetri a muro. Le biancorosse faticano a controbattere e vanno sotto di anche di 7 lunghezze. 2 time out e qualche bell'intervento difensivo suonano la sveglia, dando il là al tentativo di rimonta che si argina però a 22. 25-22, 1-0.

Stesso sestetto alla ripresa. Le cascinesi appaiono da subito più convinte di potersela giocare alla pari, ma il V.P. Volley tenta comunque di allungare a più riprese portandosi avanti di 3 punti. Ma le biancorosse non ci stanno, crescono di tono sia in difesa che in attacco e, grazie ad un bel turno al servizio di Simoncini, riescono ad invertire la tendenza e a portarsi in vantaggio. Non è un fuoco di paglia, la ricezione assiste la regia con maggior precisione e Leto e Passaglia sul centro aprono spazi nel muro difesa locale permettendoci di raggiungere la parità, 21-25, 1-1. Al via la terza frazione con le cascinesi decise a non mollare la presa. Il servizio va, la difesa anche, e le padrone di casa trovando pochi sbocchi offensivi, diventano via via più fallose. Il set è un crescendo biancorosso, che costringe le fortissime versiliesi ad arrendersi a 16 e ad andare sotto nel punteggio 1-2. Inizia il quarto parziale, Lazzerini conferma Bartali subentrata a Corti E. in chiusura del set precedente e la squadra locale cerca una reazione decisa.

Versilia tenta in più occasioni di schiacciare sull'acceleratore, 5-1, 12-7, 20-17, ma le nostre con grinta e determinazione restano aggrappate al punteggio riportandosi sotto fino al 23-21. Un clamoroso errore del direttore di gara che non ravvede un attacco out che sbattendo contro l'asta termina fuori, rappresenta di fatto il colpo del K.O. e consente al V.P. Volley di portarsi sul 24 e raggiungere subito dopo il tie break, 25-21, 2-2. In pratica la gara termina qua. Le ragazze del Cascina pagano lo sforzo fisico e nervoso della vana rincorsa e nel quinto set non riescono ad opporre una resistenza efficace. 2 time out del coach e un doppio cambio (Del Pecchia e Corti E. dentro per Cerri e Bartali) non mutano l'inerzia del parziale e Versilia chiude con merito 15-6, 3-2.

"Al di là di qualche rammarico per quell'errore arbitrale sul finale di quarto set che forse poteva riaprire i giochi, restano soddisfazione e orgoglio per il punto guadagnato e la prestazione messa in campo, che ci ha consentito per lunghi tratti di battagliare alla pari con una corazzata costruita per il passaggio di categoria. Adesso il calendario ci riserva subito un'altra gara entusiasmante, un'altra bella sfida nella quale se vorremo provare a dire la nostra, sarà necessario mettersi in gioco davvero senza risparmio. Sabato 3 dicembre alle 21 alle 'Galilei' verrà infatti a farci visita il Dream Volley, squadra di assoluto spessore tecnico, che aveva dominato la regular season della scorsa stagione e, al netto di fantasiose 'formule federali', avrebbe certamente meritato la promozione in B2".