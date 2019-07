Uova: quante possiamo mangiarne e come cucinarle

L’uovo contiene colesterolo nel tuorlo (la parte rossa) ma non tutti sanno che nell’albume (il bianco) è contenuta una proteina in grado di ‘bilanciare’ il colesterolo stesso. Questa caratteristica rende l’uovo nutrizionalmente perfetto. Tuttavia, occorre fare attenzione alla modalità di cottura.

Uova, qual è il modo più sicuro per cucinarle

Quando cuociamo le uova direttamente nella padella a fuoco alto, il calore improvviso distrugge la proteina 'protettiva' dell’albume, mentre il colesterolo del tuorlo rimane intatto. E così diventa rischioso per il sistema cardiovascolare specie se si consuma in eccesso. Vediamo allora come possiamo cuocere le nostre uova mantenendo intatto il loro equilibrio nutrizionale.

Uova (e colesterolo): quante possiamo mangiarne?

Un consiglio utile è di cucinarlo con calore meno diretto per circa 15/20 minuti, utilizzando una pentola piena di acqua sul fuoco sopra la quale far cuocere le uova lentamente. In questo modo il loro consumo è più sicuro e, nutrizionalmente, se ne possono mangiare anche 2-3 a settimana per le donne e 4 per uomini (specialmente se si pratica molto sport).