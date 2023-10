Torna anche a Pontedera l'appuntamento con 'Io non rischio', la campagna informativa di carattere nazionale che vede al centro le buone pratiche di protezione civile. In tante piazze italiane saranno direttamente i volontari ad incontrare i cittadini per parlare di prevenzione.

A Pontedera il ritrovo è per tutta la giornata di sabato (10 - 19.30) in piazza Curtatone, nel centro cittadino, dove sarà allestito un gazebo e una postazione a cura della Confraternita delle Misericordie ( saranno presenti quelle di Pontedera e di Montecalvoli ) con la presenza di volontari, operatori, referenti della Protezione Civile delle Amministrazioni locali, amministratori pubblici.

Sarà disponibile e verrà distribuito un vademecum di facile consultazione con istruzioni su cosa fare in caso di emergenza. "Lo scopo è proprio quello di informare il più possibile, in modo semplice e chiaro", spiega Chiara Lisi della Misericordia Pontedera. "L'invito che facciamo a tutti i cittadini è quello di prendere parte a questa iniziativa - dice l'assessore comunale alla protezione civile Mattia Belli - che vede una sinergia stretta tra scienza, volontariato e istituzioni".