Un commovente esordio nella narrativa per la scrittrice pontederese Carmen Talarico

Gli incontri non capitano mai per caso. Alcuni ti fanno respirare bellezza con un solo sguardo che non dimentichi più, altri ti scompigliano i pensieri e ti prendono le ore, altri ancora ti disordinano le emozioni che ti entrano nella pelle e ti mettono a nudo. È proprio quello accade ai due protagonisti del romanzo «Refusi di viaggio» di Carmen Talarico: Ada, giovane archivista storica, e Otto, bizzarro critico d’arte. Un incontro, un’amicizia, un imprevisto e un’attesa, sono i sapori del romanzo, che veste i colori caldi e agrodolci d’autunno e che illuminano l’incanto senza tempo di Pisa. Il romanzo è pubblicato da CTL Libeccio Edizioni ed è impreziosito dalla postfazione dell’attore, regista e autore Renato Raimo e dalle immagini realizzate su carta di riso e con pennelli cinesi dall’illustratrice e grafica Renata Otfinowska. Il libro è un commovente esordio nella narrativa per Carmen Talarico, scrittrice, poetessa e blogger di origini calabresi e d’adozione toscana. L’autrice esordisce nelle vesti di scrittrice con quattro silloge poetiche: Fluire. Taccuino del viaggio (2020), Ordini e disordini (2020), Il vento nuovo (2020) e Ricamo d’anima. Tessiture generatrici (2021). I suoi studi le hanno consentito di indossare le vesti di avvocato, mediatore civile, project manager ed event organizer. Nel quotidiano indossa le vesti di docente. Nel campo educativo è stata expert teacher e tutor nella formazione dei docenti. Ha curato blog in cui la poesia, l’arte e la persona sono al centro: Pigmenti d’anima, il blog di Poesia&Arte condiviso con Renata Otfinowska e Versi-Amo. Il Blog di chi mette al centro la persona, condiviso con un comitato tecnico-scientifico costituito da professioniste che operano nel campo della Pedagogia, Psicologia, Diritto, Arte e Naturopatia. Le sue poesie hanno fatto parte della Pro Biennale Internazionale di Venezia e del Festival di Spoleto. Abitare la possibilità, la cura della parola e dello sguardo sono la sua rivoluzione gentile e «Refusi di viaggio» ne è l’espressione. Il libro è disponibile su tutti i bookstore online, quali La Feltrinelli, Mondadori, Amazon, IBS, Libreria Universitaria, Ebay ecc.