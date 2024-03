Università aperta presso Bfs-Issoreco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si sono appena conclusi presso la Biblioteca Franco Serantini i primi due corsi dell'Università Aperta per una conoscenza critica (UA), una nuova proposta di formazione, nata sul nostro territorio, libera, indipendente e aperta a tutti. I corsi del primo bimestre ("Democrazia fra voto e sorteggio" e "L’altra storia: persone, luoghi ed eventi della Pisa popolare tra fine ‘800 e la grande guerra") hanno fatto registrare un notevole grado di interesse e partecipazione. A marzo e aprile partiranno i CORSI DEL SECONDO BIMESTRE, dedicati all’ecologia, all’economia e allo sviluppo sostenibile: "Risorse naturali: impatto dell'inquinamento su ambiente e salute", docenti Mariarosaria Vergara e Maria Grazia Petronio (ogni martedì dal 19 marzo al 30 aprile dalle 18:00 alle 20:00) ed "Economia, sviluppo sostenibile e luoghi comuni”, docente Tommaso Luzzati (ogni mercoledì dal 20 marzo al 24 aprile dalle 18:00 alle 20:00) Al termine di ogni ciclo di corsi vengono proposti seminari di approfondimento che, a partire da argomenti specifici, danno occasione di analizzare e affrontare con spirito critico temi della storia sociale e culturale dal Novecento ad oggi. Nel dépliant allegato tutte le informazioni sui corsi. IL PRIMO SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO, in programma venerdì 15 marzo 2024 alle ore 18:00, prenderà spunto dalla presentazione del volume di Lorenzo Carletti e Cristiano Giometti, "Fascismo e democrazia al MoMA di New York nel 1940: storia di una mostra mancata" (Carocci, 2023). "Giugno 1940. In seguito all’invasione tedesca di Parigi, Nelson e Abby Rockefeller decidono in gran segreto di allestire al MoMA di New York una mostra politica. Solo pochi ne conoscono il titolo: For us the living. Vengono coinvolti l'urbanista Lewis Mumford, Leslie Cheek, direttore del museo di Baltimora, e Alfred H. Barr, Jr., a capo dell'istituzione newyorkese. Dal loro incontro nasce il progetto di un'esposizione multimediale articolata in due sezioni: la prima (distopica) illustra l'affermazione del fascismo oltreoceano, la seconda (utopica) celebra la democrazia finalmente compiuta in America. Tuttavia, l'evolversi degli eventi bellici e i costi elevati del progetto fanno cambiare idea ai Rockefeller e la mostra non viene realizzata. Il libro ricostruisce il contesto culturale in cui tale esperienza ha preso forma e accompagna chi legge in una visita virtuale a questa innovativa esposizione rimasta in un cassetto, che avrebbe dovuto fare da contraltare alle grandi rassegne allestite dai regimi dittatoriali europei". Lorenzo CARLETTI insegna Storia dell’arte al Liceo artistico “Franco Russoli” di Pisa. Cristiano GIOMETTI è professore associato di Storia dell'arte moderna all'Università di Firenze. L’Università Aperta ha l’obiettivo di fornire conoscenze e strumenti utili per la comprensione di un mondo in profonda e complessa trasformazione, attraverso la proposizione di un sapere critico e interdisciplinare che, a partire da un recupero delle grandi tradizioni del pensiero politico, filosofico e scientifico, sappia confrontarsi con le istanze più avanzate e le questioni più urgenti del nostro tempo (ad es. crisi climatica, crisi energetica, guerre, flussi migratori, disuguaglianze e disparità sociali e di genere). È una iniziativa che nasce dall’incontro di alcuni docenti con la Biblioteca Franco Serantini-Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Pisa. I corsi della UA si svolgono in presenza presso la sede della Biblioteca e sono gratuiti e aperti a tutte e tutti. Per iscriversi ai corsi basta inviare una e-mail a segreteria@bfs.it. Maggiori informazioni sul sito e sul blog .