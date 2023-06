Cosa mangiare prima di andare in palestra: cinque spuntini pre-workout

Allenamento e alimentazione vanno di pari passo. Per conseguire risultati soddisfacenti, è infatti necessario prestare la giusta attenzione a tavola, seguendo quotidianamente una dieta corretta e bilanciata. Importante, per chi si allena in palestra, è anche lo spuntino pre-workout, che andrebbe consumato in un range di tempo che oscilla dalle 2 ore ai 30 minuti prima della sessione evitando cibi pesanti. Se mangiamo un'ora prima dell'allenamento meglio optare per carboidrati e proteine, se invece mangiamo all'ultimo minuto meglio frutta secca e una banana.

Si può anche decidere di associare un frutto poco calorico ma con molte fibre con uno ad alto indice glicemico o con cibi che agiscono analogamente e che possono aiutare a mantenere il livello glicemico costante e corretto. Se la sessione di allenamento si svolge tra il tardo pomeriggio e la sera, meglio fare uno spuntino poco prima di andare in palestra e cenare dopo l'allenamento con pesce e verdure o legumi, aggiungendo del riso bianco o un po' di pane.

Spuntino pre-workout, cinque idee

Ecco cinque idee per uno spuntino pre-workout: