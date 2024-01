Arcadia compie 25 anni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’asd aps ARCADIA con questo 2023 compie 25 anni di attività sul territorio. Alla presidenza sempre confermata la Dott.ssa Renata Palmieri che con il CDA composto dalla vicepresidente Sandra Loni, segretaria Alessia Di Bugno e consigliera Elena Pellegrinucci, sempre confermato negli anni, questo è stato l’elemento vincente di questa associazione nata come ‘culturale’ e negli anni con l’evolversi delle attività ideate e promosse è divenuta dal 2004 sportiva e di promozione sociale. Iscritta al Runts è stata presente in tavoli istituzionali come Consulta Del III° Settore Sds Pisana - Tavolo Materno Infantile Dal 2010, ed importantissime collaborazioni a livello locale e nazionale. Lo SPORT vede la realizzazione e sempre in corso d’opera dal 2016 di WALKING LIFE progetto di educazione sportiva in Outdoor, con allenamenti di fitwalking e ginnastica integrata sviluppando cammini e hiking come “La Via Francigena” o sui Monti Pisani alla conoscenza del nostro territorio. ARCADIA CALCIO ha partecipato ai campionati C.U.S. di Calcio a 7 e gli ARCADIA SUMMER CAMP da ben 22 anni per età 3-14 anni in convenzione con il Comune di Pisa, Ponsacco San Giuliano Terme. Da gennaio 2024 ARCADIA a seguito della vincita di bando, gestirà le postazioni tecniche sportive del PARCO EUROPA offrendo attività sportiva guidata gratuitamente per l’utenza. Il Settore CULTURA ha visto l’ideazione e gestione di progetti come GIARDINI SOGNI E MAGIE Cultura&Turismo- Itinerari di Suggestione Visiva per ben XIV Edizioni nel Giugno Pisano: abbiamo aperto e fatto visitare gratuitamente 58 GIARDINI all’interno delle Mura Pisane ospitando nei giardini installazioni visive e concerti, ospitando oggi famosi artisti autoctoni del calibro di Gianni Lucchesi, Renzo Lulli; IL DELITTO SI ADDICE AD EVA Cultura, XI edizioni di Incontri Letterari Noir in Salotti Di Dimore Storiche pisane aprendo i ‘salotti buoni’ 1998 – 2013; “DISCOVER YOUR TALENTS…” IL NAT MUSIC STUDIO DI BANGKOK in collaborazione con l’associazione Nives Caetani Buzzai di Trieste per i 15 anni di attività di Arcadia, Concerto della Master Class del Maestro Pierpaolo Levi gratuito per la Città in Logge di Banchi - Sabato 4 Maggio 2013. SOCIALE – SPORTIVO CURVY PRIDE evento nazionale In Marenia d’Inverno per 2 edizioni 2017-2018; AMBIENTALISMO ATTIVO Sport&Sociale con il metodo Prof. Giovanni Notarnicola, garantendo uno spazio sul territorio in cui bambini con disabilità psicofisica e normodotati potessero superare paure ancestrali e recuperare il vissuto corporeo tramite l’esperienza motoria attiva. CIAF LUDOTECHE comunali a Pisa e Ponsacco ai Post Scuola e Ludoteca- Tutoraggio Didattico con integrazione percorso sportivo con il progetto GIOCO&RIPASSO in collaborazione con l’Ist. Comprensivo Toniolo, Fibonacci di Pisa. SOCIALE LE BUONE PRATICHE Cultura&Sociale per il PPOO CONSIGLIO DELLE PARI OPPORTUNITA’ - COMUNE DI PISA Progetto sull’informazione del fenomeno del Bullismo. TELEFONO AZZURRO sociale scelti per rappresentare la Città di Pisa; PASSI SICURI Sociale (ideatrice del progetto Renata Palmieri per la zona San Francesco-Porta a Lucca) L’idea del progetto prende le mosse dalla Legge 285 del 1997 Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” sviluppandosi su un metodo di lavoro che punti fin dalle prime battute, al massimo coinvolgimento di tutti i protagonisti:istituzioni, genitori,insegnanti,fino agli stessi bambini. Dal progetto è nata la realizzazione della Zona 30 nel quartiere di Porta a Lucca; rifacimento delle piste ciclabili Quartiere di San Francesco-Don Bosco-Santa Marta. Fiore all’occhiello nel settore socio-culturale UN PONTE PER"patto di gemellaggio" firmato, dall’ istituto comprensivo "Gereschi", da Colette Kitoga Habanawema per il recupero degli ex bambini-soldato, in partnership con la Pubblica Assistenza locale, l'Associazione Arcadia, Aforisma, Acli Solidarietà S.C.R.E.A.M. - SO.F.I. Educazione Non Formale - progetti in campo socio-educativo a valere sul FSE 2007/2013, Asse IV Capitale Umano Obiettivo Specifico H- Formazione per il corpo Docente per istituti scolastici di ogni ordine e grado, ricevendo riconoscimenti internazionali dalla Robert Kennedy Foundation of Europe, e ringraziamenti dalla Corte Penale Internazionale dell’Aia. PROMOZIONE DEL TERRITORIO CAMMINAMENTO IN QUOTA MURA PISANE- Cultura&Turismo- Riconoscimento e premiazione in volontariato la gestione dell’apertura del camminamento in quota da Novembre 2016 ad aprile 2017. CENTRO VISITE e FORESTERIA MONTECASTELLARE per il Comune di San Giuliano Terme promuovendo camminate filosofiche e dantesche per la conoscenza dei nostri Monti Pisani. FORMAZIONE ogni anno percorsi formativi per la qualifica di operatori dei nostri centri estivi; convenzione con l’Universita’ di Pisa: Medicina, Fisica, Scienze per la Pace, Lettere, per i tirocini curriculari nel settore delle scienze motorie; UEPE per l’inserimento lavorativo e sconto della pena con il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; VOLONTARIATO in tutti i settori e soprattutto nella formazione nell’ambito oncologico in collaborazione con l’AOPI. AMBIENTE e BIODIVERSITA’ in convenzione con l’Università di Pisa – LuS ludoteca scientifca il progetto BEE THE CHANGE per laboratori sulla divulgazione della BIODIVERSITA’ , e che ha fattio diventare PISA COMUNE DITTA0’ AMICO DELLE API con protocollo nazionale nel maggio del 2022. Un grazie a chi ha creduto in noi: i nostri soci, i collaboratori nei progetti, gli operatori, le Istituzioni, le associazioni partner.