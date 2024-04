Commemorazione Ugo Rindi: 9 aprile 2024, ore 16 cimitero di Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ai Sindaci e ai consiglieri comunali di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano Alle associazioni, partiti e sindacati Il 9 aprile di cento anni fa veniva ritrovato sulla via del Marmigliaio, a Pisa, il corpo esangue del tipografo e sindacalista Ugo Rindi. Rindi venne assassinato da una squadra di fascisti capitanata da Alessandro Carosi - allora sindaco di Vecchiano - come ritorsione per una presunta - e poi dimostratasi falsa - accusa di un ferimento di un altro fascista, da parte di un oppositore, nei pressi di Villa Filippi, sulla strada che conduce a San Giuliano Terme. La stessa notte che venne ucciso Rindi, altre squadre di fascisti si mossero alla caccia degli oppositori, con l'intenzione di fare una strage, proposito che solo per puro caso non si realizzerà. L'omicidio Rindi, che per la brutalità e la gratuità che lo connotarono ebbe una risonanza nazionale, è legato anche al nome di Matteotti che, nel suo ultimo discorso alla Camera del 30 maggio, denunciò con forza i crimini fascisti compiuti durante la campagna per le elezioni del 6 aprile 1924. Pensiamo che ricordare Rindi, così come Matteotti, sia un dovere per tutti coloro che credono nei valori della libertà e della Resistenza antifascista, per questo invitiamo i consigli comunali di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano a mantenere in vita il ricordo del tipografo assassinato dedicando un minuto di silenzio all'apertura dei lavori dei Consigli comunali del prossimo 9 aprile. Il 9 aprile collocheremo una corona di fiori presso la tomba collocata al Cimitero suburbano di via Pietrasantina, nella parte vecchia (ingresso sulla sinistra). Invitiamo tutti gli interessati a partecipare alla cerimonia, che si terrà alle ore 16.00. La Biblioteca Franco Serantini Direttore scientifico Biblioteca Franco Serantini - Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell'età contemporanea della provincia di Pisa via G. Carducci 13, località La Fontina 56017 San Giuliano Terme (PI) - Italia