La commissione di valutazione selezionerà al massimo 30 foto che saranno caricate il 3 Aprile 2024 in un apposito album denominato Concorso fotografico Fi/oTO 2024, sulla pagina Facebook ufficiale dell’Orto e Museo Botanico (https://www.facebook.com/OrtoBotUnipi/) e saranno caricate singolarmente sull’account Instagram (@ortobotanicopisa). Tra queste foto, risulterà vincitrice quella che raccoglierà il maggior numero di apprezzamenti (like e “cuoricini”), entro le ore 10:00 del 12 maggio 2024. A partire dal 3 aprile 2024 sarà allestita all’interno del Museo Botanico la mostra che espone le 30 foto selezionate dalla Commissione, che potranno essere “votate” dai visitatori dell’Orto e Museo Botanico a cui verrà consegnata una scheda da depositare in una urna posta all’entrata del Museo Botanico. Tra le foto selezionate risulterà vincitrice quella che raccoglierà il maggior numero di voti entro le ore 10:00 del 12 maggio 2024. Il primo classificato riceverà in premio un buono da 300 euro, il secondo classificato un buono da 150 euro e il terzo da 50 euro, da utilizzare presso il Bookshop dell’Orto e Museo Botanico. Tutti i buoni dovranno essere utilizzati entro il 2024. Le 12 fotografie più votate, saranno utilizzate per il calendario 2025 dell’Orto e Museo Botanico di Pisa. Sono previste inoltre le seguenti “menzioni speciali”: migliore scatto realizzato da un alunno della Scuola Primaria; migliore scatto realizzato da un alunno della Scuola Superiore di Primo Grado; migliore scatto realizzato da un alunno della Scuola Superiore di Secondo Grado; migliore scatto di una pianta appartenente alla flora toscana; migliore scatto di particolare interesse botanico; scatto con il punto di vista più originale. La presentazione delle 30 foto selezionate dalla Commissione, la consegna delle menzioni speciali e la contestuale premiazione della foto vincitrice, avverrà presso l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa, nel pomeriggio di sabato 18 maggio 2024, giornata nella quale si celebra a livello internazionale il Fascination of Plants Day. Consulta il bando https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/2024/01/concorso-fotografico-fi-oto-2024/