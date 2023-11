Schianto frontale a Pomarance: muore il giorno dopo il marito

Non ce l'ha fatta Antonella De Rossi, 59 anni, rimasta gravemente ferita nell'incidente di martedì pomeriggio 28 novembre a Pomarance, sulla 439 in località Bulera. E' morta il giorno dopo il marito Alessandro Rossi, ex dipendente Enel, che era con lei nell'auto al momento del drammatico frontale. Per l'uomo non c'è stato niente da fare ed è morto praticamente sul colpo, mentre la moglie è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa dove è morta ieri, mercoledì.