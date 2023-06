Auto con bambini si cappotta più volte e finisce in un campo

Una dinamica spaventosa, con l'attivazione dell'elisoccorso per eventuali gravi emergenze. Poi l'annullamento dell'intervento del Pegaso e il trasporto con i vari mezzi di soccorso al Pronto Soccorso di Volterra, in quanto i feriti non hanno avuto bisogno di essere centralizzati su Pisa. Brutto incidente stradale stamani, 15 giugno, intorno alle 9.30, fra Saline e la stessa città etrusca. Secondo la prima ricostruzione un'auto con a bordo 4 persone di cui 2 bambini, è finita fuori strada cappottandosi più volte, finendo la sua corsa in un campo. I due minori e un adulto sono usciti dalla macchina autonomamente. In ogni caso, a seguito della valutazione medica sul posto, il codice di rientro per tutti è stato giallo, non grave quindi come il rosso. Oltre all'automedica di Volterra sono stati attivati i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine.