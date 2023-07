E' da capire la dinamica dell'incidente stradale che nel primo pomeriggio di oggi, 4 luglio, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso per un trasporto d'urgenza in ospedale. Secondo le prime informazioni, un uomo sui 50 anni, intorno alle ore 14, ha perso il controllo della propria auto elettrica, finendo la sua corsa in un fossato. Per il recupero della persona e la messa in sicurezza del mezzo hanno operato i Vigili del Fuoco di Castelfranco. L'elicottero ha trasportato il ferito all'ospedale Careggi di Firenze.