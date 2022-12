Lajatico: auto esce di strada e sbatte contro un albero

Brutto incidente stradale questa mattina, 18 dicembre, sulla via Provinciale per Lajatico, intorno alle ore 6.30. Secondo quanto si apprende un'auto è uscita dalla carreggiata ed ha sbattuto contro un albero. L'impatto è stato violento tanto da far rimanere il conducente incastrato nel mezzo. Per l'estrazione sono stati attivati i Vigili del Fuoco, mentre per i soccorsi opera l'ambulanza medicalizzata di Peccioli.