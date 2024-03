Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 19 marzo, in via Maremmana nel Comune di San Miniato. Un autotreno con il carico, in un tratto in cui la carreggiata si restringe, ha finito per uscire di strada e rimanere bloccato, con parte del mezzo finita nel fossato adiacente. Erano circa le 15.30 quando la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta per mettere in sicurezza i luoghi del sinistro. Per il recupero dell'autotreno è stato necessario l'uso dell'autogru proveniente dal Comando centrale. Solo a quel punto la viabilità è stata ripristinata. In ogni caso, non ci sono state persone ferite. Per i rilievi del caso e gli accertamenti di rito ha operato la Polizia locale di San Miniato.