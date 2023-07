Blocco di marmo cade da un camion in corsa per entrare in Fi-Pi-Li

Non si è fatto male nessuno, ma il pensiero di cosa sarebbe potuto accadere in condizioni diverse gela il sangue. Un blocco di marmo di centinaia di chili è caduto stamani, 4 luglio, da un camion in corsa all'ingresso della superstrada a Pisa. Era molto presto, pochissimo traffico, se non assente. Come detto non ci sono stati feriti. Il masso ha finito la sua caduta rompendo il guard rail e uscendo quasi completamente dalla carreggiata. E' stata necessaria 'solo' la regimentazione del traffico per la rimozione del materiale con la contestuale chiusura dell'entrata a Pisa Nord-Est. Per i rilievi ha operato la Polizia Stradale. Il caso è diventato di dominio pubblico a seguito della denuncia di un utente sul noto gruppo Facebook 'I dannati della Fi-Pi-Li', che da tempo racconta i disagi degli automobilisti che affrontano quotidianamente il trafficato collegamento stradale fra la costa e Firenze.