Scontro auto-moto: muore a 48 anni noto ristoratore

È morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno, sulla variante Aurelia al km 288+550 in direzione sud, a Rosignano Marittimo (Livorno), Cristiano Ferri, 48 anni, imprenditore e gestore dell'Osteria del ghiotto a Canneto, nel comune di Monteverdi Marittimo. L'uomo, come riporta LivornoToday, viaggiava a bordo di una moto quando, arrivato all'altezza dello svincolo stradale di Rosignano che si allaccia con l'autostrada A12, si è scontrato con un'auto.



Sul posto sono intervenute due ambulanze della Pubblica Assistenza di Rosignano di cui una con il medico a bordo. Il 48enne è stato subito soccorso e, una volta stabilizzato, è stato trasferito all'ospedale di Livorno, in codice rosso. Inizialmente le sue condizioni non sembravano gravi, ma la situazione è precipitata qualche ora più tardi e purtroppo per Ferri non c'è stato niente da fare. L'altra persona coinvolta nell'incidente è stata invece trasportata all'ospedale di Cecina per ulteriori accertamenti. Sul luogo della tragedia è intervenuta la Polizia stradale di Rosignano che ha effettuato i rilievi di rito.

L'osteria guidata dal 48enne è una delle più note della zona. Ferri era amatissimo dai suoi clienti per i suoi modi sempre allegri e gentili.