Auto nel canale, chi sono le vittime dell'incidente di Santo Stefano

Sono Monica Donati, 62 anni di Pontedera, e Jenny Donati, 40 anni di Bientina, le vittime dell'incidente stradale avvenuto nel giorno di Santo Stefano lungo la Sp3 Bientinese. Le due donne, zia e nipote, stavano forse andando ad un pranzo nel giorno di festa in direzione Altopascio quando l'auto guidata dalla 40enne è uscita di strada finendo nel canale pieno d'acqua che costeggia la carreggiata. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per soccorrere le due donne ma purtroppo ogni tentativo di salvarle si è rilevato inutile: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.



Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura e i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del drammatico sinistro. Non risultano altri mezzi coinvolti e potrebbe essere stato anche un malore a provocare l'uscita di strada del veicolo.