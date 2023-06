Tragedia sulla strada nel primo pomeriggio di oggi, 15 giugno, nel comune di Capannoli. Lungo la SP64 si è verificato un incidente mortale in cui ha perso la vita il guidatore di un'auto, a seguito dello scontro con un camion. Sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Secondo la prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di una minicar, quando ad un tratto ha perso il controllo del mezzo finendo per invadere l'altra corsa. Una prima auto è riuscita ad evitare l'impatto frontale, manovra che sarebbe risultata impossibile per il mezzo pesante sopraggiunto subito dopo. Una delle ipotesi che spiegherebbe l'accaduto è quella del malore della vittima. Per far luce sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri.