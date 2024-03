Inferno Fi-Pi-Li, sei incidenti in mattinata: autocisterna ribaltata e tratto chiuso

E' una situazione drammatica quella di oggi, 7 marzo, per la superstrada Fi-Pi-Li dove da stamattina nel tratto pisano si sono verificati ben sei incidenti.

Il più grave risulta essere quello che vede il ribaltamento di un'autocisterna nel tratto tra la diramazione per Pisa e Cascina (direzione mare). Lunghe code dunque non solo in Fi-Pi-Li ma anche sulla viabilità alternativa.

La Polizia stradale sta predisponendo la chiusura della zona interessata, dalla diramazione per Pisa, visto che i lavori di rimozione del mezzo pesante saranno lunghi a causa anche dello sversamento sull'asfalto del liquido trasportato.



Anche ieri, nel pomeriggio, un maxi tamponamento che aveva visto coinvolte 9 auto aveva creato disagi agli automobilisti a causa delle lunghe code che si erano immediatamente formate nel tratto interessato. L'incidente si era verificato sempre all'altezza di Cascina sulla corsia in direzione Firenze.