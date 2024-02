Tamponò un camion della nettezza urbana: conducente positivo ad alcol e droga

I Carabinieri della Stazione di Ponte a Egola, all’esito di indagini svolte in merito all'incidente stradale avvenuto lo scorso 1 febbraio nel comune di Montopoli, hanno denunciato il conducente dell'auto che aveva tamponato il camion della nettezza urbana, per lesioni personali stradali gravissime, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e alcool.



Come si ricorderà l'operatore di Goefor, che stava lavorando sulla pedana posteriore del mezzo, era stato sbalzato a terra dopo il tamponamento da parte di una vettura, riportando lesioni gravissime che avevano reso necessario l'immediato trasporto in ospedale a Pisa.



Gli accertamenti tossicologici effettuati sul conducente della vettura hanno permesso di verificare che l’automobilista, già alle prime ore della mattina, era alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e con un tasso alcolemico superiore a più del triplo di quello consentito dalla legge.