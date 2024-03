Alle ore 9.30 di stamani, 21 marzo, la coda è in via di risoluzione, ma aveva superato anche i 5 chilometri. Un tamponamento, fortunatamente senza feriti, è avvenuto poco prima delle ore 8 fra Pontedera ovest e Pontedera est, direzione Firenze. Secondo i rilievi della centrale della Polizia Stradale di Firenze, a collidere sono state due auto e un mezzo pesante. I tempi per la rimozione dei veicoli sono stati complessi, motivo per il quale, in breve tempo, si è formata la coda che ha comportato rilevanti disagi per i viaggiatori. La circolazione è tornata a scorrere dopo oltre un'ora.