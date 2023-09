Pisa capofila nazionale per il sostegno formativo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Non poteva che partire dalla “CITTA’ DEI SAPERI” la prima iniziativa nazionale per sostenere, gratuitamente quanti, in questo momento di fermento economico non riescono ad entrare o a rientrare nel mondo del lavoro. In questa direzione, la Cooperativa Sociale Giobbe, con il patrocinio e fattivo contributo del Comune di Pisa, ha presentato questa mattina nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, il Progetto “Giobbe 4.0”. “ Per la realizzazione del progetto, elaborato dalla “GTI Sales Academy” e per consentirne il suo sviluppo nazionale è stata a Luglio costituita le Cooperativa Sociale GIOBBE 4.0 che potrà associare tutti gli organizzatori e i docenti che lo richiederanno. Questi corsi permettono a chi li frequenta di acquisire maggiore professionalità, autonomia, e sicurezza all’interno del mondo del lavoro ma anche di scoprire nuove passioni e migliorare il proprio bagaglio di competenze lavorative, imparare a gestire il tempo, lo stress e il lavoro in team – sottolinea Fabrizio Conforti Vice Presidente di Giobbe 4.0–In questo modo aiutiamo contemporaneamente anche le aziende, che hanno l’opportunità di reperire personale sempre più preparato, motivato e pronto a raccogliere le sfide lanciate dai mercati” -conclude Conforti. L’impegno dell’Amministrazione Comunale di Pisa, su questo progetto è stato sostenuto nella cirscostanza dagli assessori Gabriella Porcaro, per le politiche del Lavoro, e Paolo Pesciatini per il Commercio e Turismo, per i quali “una sinergia tra pubblico e privato, anche per la formazione diviene ogni giorno sempre più indispensabile” GIOBBE 4.0 Si tratta di una serie di corsi di formazione totalmente gratuiti che hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Pisa e sono sostenuti da un pool di aziende del territorio che hanno contribuito con l’obiettivo di incrementare le competenze di chi sta cercando un’occupazione per agevolarne l’inserimento nel mercato del lavoro. I corsi messi si terranno in presenza in 6 Aule attrezzate nel comune di Pisa, spaziano in un gran numero di competenze altamente ricercate dalle aziende: sales/marketing, amministrazione/ HR, logistica 4.0/industria 4.0.



I docenti ai quali sarà affidata la didattica sono professionisti di assoluto spessore . Gli studenti saranno affiancati anche da un tutor che sovraintenderà al corso, Le classi saranno formate da max 15 allievi il piano delle lezioni, standardizzato a livello nazionale, è stato validato da un comitato scientifico di professionisti affermati nei vari campi. Alla fine del percorso gli studenti sosterranno un esame finale e riceveranno un attestato di partecipazione. . I corsi, totalmente gratuiti, inizieranno il 5 Novembre 2023 e sarà possibile iscriversi via web a partire dal primo ottobre direttamente dal link https://www.giobbe40.it/pisa/. L’obiettivo della cooperativa è quello di adeguare la preparazione alle esigenze del mondo lavorativo, attraverso una formazione di base qualificata per accrescere le conoscenze e le competenze professionali dei lavoratori e soddisfare così la domanda di figure professionali qualificate da parte delle aziende. Ulteriori info sul sito: www.giobbe40.it