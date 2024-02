Sui fatti accaduti oggi a Pisa e a Firenze

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Biblioteca Franco Serantini, in qualità di Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Pisa - aderente alla Rete nazionale degli istituti della Resistenza “F. Parri” - di fronte ai fatti accaduti oggi a Pisa e a Firenze esprime molta preoccupazione e profonda indignazione per le violente cariche della polizia contro alcune pacifiche manifestazioni di studentesse e studenti scesi in strada in solidarietà con la popolazione palestinese. Le scene di studentesse e studenti manganellati senza motivo di fronte alla loro scuola a Pisa e nei pressi del consolato americano a Firenze rappresentano dei gravi episodi che ledono i principi fondamentali della nostra democrazia e dei suoi diritti civili. In un momento in cui è più che mai importante promuovere i valori di pace, libertà e rispetto reciproco, messi in discussione da logiche militariste e autoritarie, riaffermiamo il nostro impegno per la promozione di una cultura della nonviolenza e del dialogo come strumenti fondamentali per la costruzione di una società più giusta, libera e solidale. La Biblioteca Franco Serantini si schiera al fianco di tutti e tutte coloro che lottano per un mondo basato sui principi di uguaglianza, giustizia, libertà e dignità umana.



Biblioteca F. Serantini Ghezzano (PI), 23 febbraio 2024