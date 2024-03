10 marzo 2024 – 152° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini / 72° anno sociale della Domus Mazziniana

Domenica 10 marzo ricorre il 152° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini.

La Domus Mazziniana di Pisa è orgogliosa di promuovere una serie di iniziative per ricordare la figura del patriota genovese:

-ore 09.30, Piazza Mazzini. Tradizionale deposizione della corona d’alloro al Monumento a Giuseppe Mazzini.

-ore 10.30, Domus Mazziniana (via M. d’Azeglio 14). Lectio magistralis del prof. Eugenio F. Biagini (Università di Cambridge) dal titolo “Giuseppe Mazzini nella Storia della Democrazia”

-ore 16.30, Domus Mazziniana (via M. d’Azeglio 14). Visita guidata gratuita all’Istituto

-ore 21.15, Domus Mazziniana (via M. d’Azeglio 14). Concerto di musica da camera della tradizione italiana del duo Francesco Saviozzi (pianoforte)-Ilaria Casai (voce soprano).

La partecipazione agli eventi richiede prenotazione, da far pervenire entro le ore 13 di venerdì 8 marzo all’indirizzo e-mail eventi@domusmazziniana.it oppure telefonicamente allo 05024174.



La sua ricerca si concentra sulla storia sociale, economica e politica della democrazia; ha affrontato questioni legate al liberalismo gladstoniano e al Risorgimento italiano, focalizzando poi la propria attenzione sull'Irlanda, alla quale ha dedicato “British Democracy and Irish Nationalism, 1876-1906” (Cambridge, Cambridge University Press, 2007), “The Shaping of Modern Ireland” (Dublino, Irish Academic Press, 2016) e “The Cambridge Social History of Ireland since 1740 (Cambridge, Cambridge University press, 2016)”.