A piedi tra le dune e il mare di San Rossore

#InRainbowsTreks in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore presenta: Tra le Dune e il Mare di San Rossore!



Una bellissima escursione a San Rossore, un ambiente storico-naturalistico unico in tutto il mondo.

I partecipanti entreranno nella zona interdetta e la percorreranno quasi nella sua totalità, potendo così scoprire le zone più segrete ed esclusive della Tenuta. Passeggeranno sulla spiaggia e godranno di una vista imperdibile dalle Alpi Apuane all’Isola Palmaria (Liguria).



Attraverseranno una fitta macchia mediterranea, raggiungeranno il mare per una sosta sulla spiaggia. Passeranno dalla Villa Presidenziale del Gombo con rientro al centro visite.

Lunghezza: 14 km

Difficoltà: Facile

Dislivello: Tutto Pianeggiante!



E’ richiesto un minimo di allenamento necessario per percorrere 14 km a piedi su un percorso pianeggiante. In caso di maltempo gli eventi potranno subire modifiche o cancellazioni.

Evento solo su Prenotazione, massimo 20 partecipanti! ?

Cani non ammessi



Pranzo al sacco



Maggiori dettagli sul punto di ritrovo saranno trasmessi via mail ad avvenuta iscrizione.



Quota:

25€ ad adulto

20€ ragazzi fino ai 16 anni accompagnati da un adulto.

(non adatto ai minori di 12 anni)



La quota comprende:

-Biglietto di ingresso al Parco di San Rossore nelle zone non accessibili al pubblico

-Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica Abilitate e Certificate dalla Regione Toscana)



Per Info:

In Rainbows Treks

Dott. Marco Passarello- Guida Ambientale Escursionistica



E-mail: info@inrainbowstreks.com