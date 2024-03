7.3 | Federico Dragogna - Quello che ho capito di De Andrè

FEDERICO DRAGOGNA - Quello che ho capito di De Andrè

Giovedì 7 Marzo

Backstage Academy Pisa, Via delle Cascine 66 - Pisa

Apertura porte 21:30 - Inizio live 22:00

Prevendita su EVENTBRITE: 10€





"Non è un concerto anche se della musica c'è, non è un reading anche se ho dei fogli davanti: di sicuro c'è la mia voce, la sua è quella del tempo in cui siamo tutti immersi."