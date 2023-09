Aima Pisa presenta gli eventi di settembre 2023, mese dell’alzheimer

L’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA) sezione di Pisa, vi invita a partecipare agli eventi organizzati a Settembre, in occasione del mese dedicato alla malattia di Alzheimer, al fine di sensibilizzare, informare ed eliminare lo stigma che ancora oggi accompagna l’esperienza delle famiglie che convivono con tale patologia. Quest’anno tante le iniziative organizzate da AIMA Pisa a carattere sia divulgativo che di sostegno, senza dimenticare il sorriso.



Il primo evento "DEMENZA E PERCORSI ASSISTENZIALI: FACCIAMO CHIAREZZA" aperto a tutti si terrà venerdì 22 settembre ore 16:30 presso il giardino della Fondazione Casa Cardinale Maffi in Via G. Toniolo, 41 Mezzana, San Giuliano Terme: tanti i professionisti del settore che interverranno insieme a testimonianze dei familiari per confrontarsi con i percorsi clinici e socio-asssitenziali nell'ambito delle demenze.



Martedì 26 settembre ore 9:45 si aprirà, con primo incontro, il servizio di sostegno dedicato ai familiari "La Parola a Noi" presso AIMA Pisa via Fratelli Antoni, 1 - Pisa (necessaria prenotazione).



Venerdì 29 settembre ore 15:30 tutti in visita al Museo di Storia Naturale della Certosa di Calci: un incontro per persone con Alzheimer e per coloro che se ne prendono cura (necessaria prenotazione).



Per finire, venerdì 29 settembre ore 21 con "VIVERE L’ALZHEIMER: COME AFFRONTARLO", passeremo insieme una serata di informazione ed approfondimento a cura di AIMA Pisa con intermezzi divertenti della Compagnia dei Rubbaorsi, presso AUDITORIUM DON MELIANI Via Don Minzoni 19, Ponsacco; l'evento è gratuito ed aperto a tutti.



Un Settembre quindi ricco di iniziative, nelle quali AIMA Pisa e i suoi operatori vi

aspettano numerosi: una grande lente di ingrandimento da utilizzare per informare, sensibilizzare e catalizzare l'attenzione sulle tematiche legate alla malattia.



Gallery





Per informazioni e prenotazioni scrivi a infoaimpapisa@gmail.com, chiamaci al numero 050-5208361 (martedì e giovedì, ore 10-12) o visita il sito internet www.aimapisa.it e segui l’Associazione sulla pagina YouTube e Facebook “AIMA Pisa”.