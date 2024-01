Al Vespa Club Pisa presentazione del libro 'La prima Vespa non si scorda mai' di e con Paola Scarsi

Il Vespa Club Pisa promuove questo evento durante il quale l'autrice Paola Scarsi presenta il suo libro attualissimo, dedicato alla Vespa, “icona lifestyle, brand il cui valore in costante crescita è stato valutato da Interbrand oltre un miliardo di euro”.

In esso tante e diverse storie di vita vissuta con la Vespa: a parlare sono grandi viaggiatori, collezionisti, artisti scrittori, attori, piloti e persone “comuni”.

Il libro ha la prefazione del Presidente VespaClub d’Italia Roberto Leardi e del presidente della Fondazione Piaggio Riccardo Costagliola che lo ha definito “un meraviglioso affresco”.

In copertina lo storico manifesto pubblicitario dell’elefantino sulla Vespa che il padre dell’autrice disegnò negli anni ’60.



Un appuntamento e un libro imperdibili non solo per i Vespisti ma per tutti, perché la Vespa fa parte della storia del nostro Paese e non solo: in ogni famiglia c'è qualcuno che ha guidato o che guida ancora la Vespa!