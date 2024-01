'Certo che sto bene', Bianco in concerto al Lumière di Pisa

Tappa pisana presso il cinema Lumière per il tour di Bianco che porta a far conoscere in giro per l'Italia la sua ultima fatica discografica, 'Certo che sto bene'.

Sabato 3 febbraio, apertura porte alle ore 21.30.

Biglietti disponibili su Dice.

L'artista

Alberto Bianco ha registrato sei dischi in studio, ha prodotto i primi due di Levante, suona il basso con Niccolò Fabi e, come autore, ha partecipato alla settantatreesima edizione del Festival di Sanremo con il brano interpretato da Giorgia “Parole dette male”.