Per il quarto anno consecutivo 'Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati', la rassegna dedicata ai cantautori italiani ideata e condotta da Marco Masoni e Fabrizio Bartelloni, fa tappa all’Oasi Mangwana a Orzignano, sede dell’omonima associazione no-profit che da tempo si occupa di progetti di educazione ambientale e integrazione culturale sia sul territorio toscano che in Madagascar e Senegal. Un evento realizzato come sempre interamente a scopo di beneficenza.

Un incontro, preceduto anche da un piccolo buffet a chilometro zero allestito dall’ospite dell’evento, che sarà questa volta dedicato a uno dei più grandi cantautori italiani, Ivano Fossati, anche se la sua opera e la sua carriera saranno filtrate attraverso una lente decisamente femminile, come il titolo, 'L’amore trasparente – Ivano e le donne', chiaramente suggerisce.



Per chiunque volesse coniugare l’opportunità di scoprire molte perle nascoste della discografia di uno dei più importanti artisti italiani e la sua dialettica con il mondo femminile con l’impegno di un gesto di solidarietà, l’appuntamento è per venerdì 1 luglio dalle h. 19:45 all’Oasi Mangwana (Via G. Brodolini, Orzignano (PI), cercare Oasi Mangwna su Google Maps – Inizio spettacolo h. 21:30 –al 329.5442745)