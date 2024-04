'Anch’io sono un libro: Storie di libertà' a Terricciola

Prossimo appuntamento di “Anch’io sono un libro” - gli incontri dedicati alla Comunità e alla Lettura del progetto Leggo per Legittima Difesa - Lunedì 22 Aprile dalle 18 alle 19 presso il Teatro “Di Vino” a Terricciola (Via Pozzuolo, 6).

Questa volta il tema affrontato, sarà: “Storie di Libertà”. Si inizierà con una Fase di Lettura, in cui saranno lette e presentate Biografie e Testimonianze, per poi proseguire con una Fase di Racconto, dove i partecipanti potranno raccontare le loro Storie e Aneddoti costituendo una vera e propria Biblioteca Umana.



Per partecipare è necessario prenotare via Whatsapp al n. 351.5944009

Leggo per Legittima Difesa è un progetto del Comune di Terricciola, in co - progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS e con la compartecipazione economica del Consiglio Regionale della Toscana.

Per informazioni: leggoperlegittimadifesa.it