Antiche camelie della Lucchesia, visita al Camellietum Compitese

Per il prossimo fine settimana Fiab Pisa propone una domenica floreale, ovvero una gita in bicicletta per ammirare le magnifiche camelie del Camellietum compitese in Lucchesia. La gita si articola in due modalità, a seconda dei gusti e della scelta di pedalare più o meno a lungo: prima tappa Lucca, che potrà essere raggiunta in bici (partenza ore 7.50 da piazza dell'Arcivescovado) oppure in treno (partenza ore 8.50) dalla Stazione di Pisa Centrale muniti di biglietti passeggero e bici). I due gruppi si ricongiungeranno presso la stazione di Lucca, da dove intraprenderanno la pedalata verso Sant'Andrea di Compito e il Camellietum Compitese: lì per 8 euro sarà possibile partecipare alla visita guidata del Borgo delle Camelie e alle altre iniziative incluse nel programma della mostra omonima così come pranzare presso i punti di ristoro della Mostra. Il rientro, in bici, sarà alle 15, in tempo per il regionale delle 16.42 Lucca-Pisa. Il percorso complessivo a/r dalla stazione di Lucca è di circa 24 km, in prevalenza su strade asfaltate, con un tratto finale in salita, all'andata, di circa 2 km (percorribile anche a piedi). È necessario presentarsi alla partenza con una bici in buono stato, con camera d'aria di scorta e/o kit di riparazione. La gita è riservata ai soci FIAB e, come al solito, sarà possibile tesserarsi prima della partenza. Per partecipare è richiesta la registrazione sull'apposito modulo online. Per informazioni:www. FiabPisa.it, Alessandro 328 2751552 alessandro@fiabpisa.it ; Arianna 328 5711353 arianna@fiabpsa.it ; Daniele 349 5780907 daniele@fiabpisa.it .