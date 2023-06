'Aperiveglia' in giardino a Ripafratta

Dopo il rinvio a causa del maltempo, nuova data per l'AperiVeglia di Ripafratta, l'evento che tiene insieme la freschezza dell'aperitivo e la tradizione delle 'veglie di paese' in cui la comunità si riuniva e si incontrava.



L'AperiVeglia, organizzato dalla Pro Loco 'Salviamo La Rocca', si svolgerà sabato 24 giugno nella bella cornice del giardino 'Antonio Grassotti' di Villa Danielli Stefanini, in centro a Ripafratta.

L'evento inizia alle 19 ma si può arrivare quando si vuole. Sul posto troverete già pronti teli e cuscini per godersi il fresco del prato, ma anche tavoli e sedie per chi preferisce un assetto più 'tradizionale'; il Birrificio di Buti spillerà la sua gustosa birra artigianale, e la 'Suenghein Acoustic Blues Band' suonerà avvolgendo il giardino in un'atmosfera di note e suggestioni.



Per chi vuole mangiare: è possibile ordinare l’aperiCestino de La Bottega di Ripafratta, sostenendo così questa importante attività gestita dalla Cooperativa di comunità di Ripafratta: costa 13€ e comprende tagliere di salumi e formaggi, insalata di riso e acqua (disponibili anche taglieri vegetariani). Va prenotato chiamando la Bottega allo 050.7218168 oppure scrivendo a info@bottega.ripafratta.it.



Per qualsiasi necessità sull'evento è possibile contattare la Pro Loco a questi contatti: info@salviamolarocca.it o 3398358584 (Whatsapp).