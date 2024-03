Doppio appuntamento con i libri a Terricciola

Doppio appuntamento con Leggo Per Legittima Difesa a Terricciola: il progetto dedicato ai libri e alla lettura torna Domenica 17 con 'Le Favole di Peter Pan' e Lunedì 18 Marzo con 'Anch’io sono un Libro', due iniziative rivolte ai lettori di ogni età.



La Domenica, Peter Pan e i suoi magici aiutanti aspettano i più piccoli all’Enoteca di Terricciola (Via Roma 49) alle ore 11. Una mattinata dedicata a racconti, favole e storie per sognare con la fantasia.

La partecipazione è gratuita, ma ai fini organizzativi è necessaria la prenotazione al 351 594 4009 (Anche Whatsapp).



Il Lunedì dalle 18 alle 20 al Teatro 'Di Vino' (Via Pozzuolo 6) si terrà, invece, 'Anch’io sono un libro', evento gratuito dedicato alla Comunità: ognun? di noi è un libro con mille Storie da raccontare.

Saranno lette e presentate Biografie e Testimonianze legate al Tema dell’Incontro, a seguire una Fase di Racconto dove i partecipanti potranno raccontare le loro Storie e Aneddoti costituendo una vera e propria Biblioteca Umana.



E’ obbligatorio comunicare la propria presenza al 351.5944009 (Anche Whatsapp).





