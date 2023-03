Ascesa in bici ai quattro venti

Domenica 12 marzo Fiab Pisa ha in programma una pedalata per ciclisti allenati, l’ascesa da Pisa ai Quattro Venti. Partenza da piazza dell’Arcivescovado alle 9.45 raggiungendo Molina di Quosa e infine, dopo una salita di otto chilometri con alcuni tratti che presentano pendenze elevate, la trattoria dei Quattro venti, dove sarà possibile, prenotandosi, consumare un pasto per 18€.

Il percorso è lungo 38/40Km, con un dislivello totale di circa 480 metri, su strada asfaltata e brevi tratti sterrati; giunti a Molina Bassa inizia la salita lunga circa 8 Km e a tratti molto impegnativa. Per tutti i partecipanti è necessario presentarsi con bici in buono stato, camera d’aria di scorta e freni in perfetto stato. La gita è riservata ai soci FIAB e sarà possibile associarsi o rinnovare l’adesione a FIAB Pisa prima della partenza. L’iscrizione alla pedalata va effettuata entro venerdì 10 marzo, compilando il modulo all’indirizzo www.fiabpisa.it/quattroventi.htm specificando prenotazione per il pranzo ed eventuali allergie. Per info: Andrea 334 8495271 o Dalia 339 2060767; https://www.fiabpisa.it/volantini/QuattroVenti2023.pdf. In caso di pioggia la gita verrà rinviata.