Bagno degli Americani, al via la seconda parte della rassegna 'Siesta Cartoon'

Dopo il successo della prima parte della rassegna estiva torna al Bagno degli Americani di Tirrenia, martedì 1 agosto, la seconda parte di "Siesta Cartoon", appuntamento pomeridiano sotto l'Hangar dedicato ai più piccoli, sempre in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica.

Sei gli appuntamenti in programma da non perdere. Il via alla rassegna dei cartoni animati con "Le follie dell'imperatore", il 6 agosto "Zootropolis" chiuderà le proiezioni della settimana, per poi riprendere nel week end del 12 e 13 agosto con gli ultimi due appuntamenti della stagione dei cartoni: "Oceania" e "Raya e l'ultimo drago". L'appuntamento per tutte le proiezioni sarà alle ore 14.30, all'ombra e al fresco dell'Hangar, che protegge genitori, nonni e bambini dal gran caldo. I film saranno proiettati sul grande ledwall di quasi dieci metri quadrati, degustando frutta bevande e insalate proposte dai ragazzi del banco.

Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio:

Martedì 1 agosto: "Le follie dell'Imperatore"

Mercoledì 2 agosto "Lilo e Stitch"

Giovedì 3 agosto: "Rapunzel"

Venerdì 4 agosto: "Ralph Spaccatutto"

Sabato 5 agosto: "Frozen"

Domenica 6 agosto: "Zootropolis"

Sabato 12 agosto: "Oceania"

Domenica 13 agosto: "Raya e l'ultimo drago"

Info

Per maggiori info 342.3513884