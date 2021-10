Le birre artigianali di alta qualità in mostra alla Stazione Leopolda

Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre la Stazione Leopolda di Pisa accoglierà la decima edizione di BeeRiver: i mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale.

I birrifici

Dieci birrifici presenteranno una selezione di alta qualità della produzione brassicola italiana. La Toscana sarà rappresentata dal Birrificio del Forte di Pietrasanta, Calibro22 di Cavriglia, Cantina Errante di Barberino Tavarnelle, La Gilda dei Nani Birrai di Pisa e Piccolo Birrificio Clandestino di Livorno. Fuori dal Granducato arriveranno dalla Lombardia i birrifici Darf di Boario Terme e Muttnik di Pavia, dal Veneto La Busa dei Briganti di Padova, dalla Liguria il Birrificio Finalese di Finale Ligure, dalla Campania il Birrificio Karma dalla provincia di Caserta.

Pane e companatico

L’area esterna della Leopolda sarà dedicata ai vintage food truck che offriranno un’ampia scelta di proposte gastronomiche per accompagnare gli assaggi delle birre artigianali, dalle specialità toscane ai piatti della cucina indiana. Saranno presenti Cabballo’s trattoria on the road, Gao Street Food, Mizzeca che meraviglia la Sicilia, Non solo pane, Nura, Tati e patate dai Biga.

I concerti blues

La colonna sonora sarà offerta dal BluesRiver Festival con 6 concerti di altrettante formazioni della scena blues contemporanea. Venerdì alle h 21.30 apriranno le danze i ritmi allegramente folli dei francesi The Yellbows (in apertura The Gutbuckets). Sabato alle h 21.30 i riflettori si sposteranno sugli Swing Guitar Project, a cui seguiranno i Lovesick Duo, all’anagrafe Francesca Alinovi e Paolo Roberto Pianezza, con un distillato rock ‘n’ roll, country americano e una scrittura in lingua italiana, ironica e originale. Domenica, a partire dalle h 18.00, il Michele Biondi Trio condurrà un viaggio immaginario verso i profumi, i suoni e le storie del Mississippi. A seguire, Veronica Sbergia & Max De Bernardi completeranno la line up con le coinvolgenti sonorità blues, country e folk. La direzione artistica del BluesRiver è curata da Lorenzo Marianelli.

Le iniziative di approfondimento

I visitatori avranno la possibilità di partecipare alle degustazioni guidate delle birre artigianali selezionate dal giornalista e sommelier Simone Cantoni. Venerdì 8 ottobre il laboratorio Lager vuol dire fiducia presenterà tre birre del filone della bassa fermentazione all’italiana. Il laboratorio del sabato, Alcol giusto, tanto gusto!, sarà dedicato alle birre del filone del basso tasso alcolemico. Domenica 10 ottobre il vate Cantoni introdurrà quattro birre del filone delle tipologie estreme con il laboratorio Amare. Acide. Affumicate. Selvatiche… le birre con le zanne. Durante il pomeriggio della domenica sarà inoltre presentato il volume La birra in tavola di Simone Cantoni e Flavio Romboli per Marchetti Editore.

Ingresso

BeeRiver si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza, con ingresso contingentato, mascherine, misurazione della temperatura, sanificazione. È richiesto il Green Pass.

Le degustazioni avverranno nei calici personalizzati BeeRiver dietro presentazione dei gettoni in vendita all’ingresso della Leopolda. Per ogni degustazione è necessario un gettone.

I visitatori che desiderano ascoltare buona musica e cenare in compagnia possono partecipare liberamente senza obbligo di acquisto dei gettoni per le degustazioni.

Orari di apertura

Venerdì 9 ottobre h 19.00 - 1.30

Sabato 10 ottobre h 17.00 - 1.30

Domenica 11 ottobre h 11.00 - 23.00

Gallery







Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...