Bocca di Serchio e la Bufalina: fiume, bosco, canale e spiaggia

Bocca di Serchio, Marina di Vecchiano, Migliarino, Marina di Torre del Lago, sono tutti luoghi già sentiti nominare, forse già visitati, vero, ma sono come fermate di una metropolitana, nelle quali si emerge senza mai scoprire cosa ci sia tra l'una e l'altra.

Con questa escursione i partecipanti cambieranno completamente questo concetto, andranno dietro le quinte di questi luoghi ed esploreranno che cosa c’è tra gli ultimi km del Serchio e la sua foce, tra Marina di Vecchiano ed il canale della Bufalina e con un itinerario logico e fluido pieno di bellezza e che, nel suo insieme, vissuto a passo lento, cambierà per sempre la percezione che avete di questi luoghi.

Per concludere, percorreranno il rientro verso le macchine lungo la spiaggia, godendo, se saranno fortunati, dei tipici stupendi tramonti della costa del nord della toscana.





???? ????????

Lunghezza: 12km

Dislivello: 0 – sempre in pianura

Impegno: Facile

Inizio: 10:30

Fine: 16:00



????? ??????????????

Costo: 15 euro



????????

Per info e prenotazioni:

info@azimut-treks.com

3395675637 - Giulio





https://www.azimut-treks.it/escursione-bocca-di-serchio...