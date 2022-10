Camminata tra gli olivi a Vicopisano (con degustazione)

Domenica 30 ottobre torna l'appuntamento con la giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, giunta alla 6a edizione, essendo Vicopisano Città dell'Olio.

Il punto di ritrovo, alle 15:30, è alla Pieve di Santa Maria di Vicopisano, per una bella camminata in mezzo agli olivi. Durata 120 minuti, distanza 6 chilometri, passeggiata senza difficoltà. Camminando tra le olivete di località Ceppato e il Palazzetto i partecipanti, con le guide, raggiungeranno l'azienda agricola Il Frantoio, con visita e degustazione dell'Olio Novo del Monte Pisano. Alle 17:00 spettacolo musicale Andalucia Flamenca, con Juan Lorenzo trio, a conclusione della passeggiata nella natura.



Partecipazione gratuita, informazioni e prenotazione: turismo@comune.vicopisano.pi. it, 050/796581-25, www.comune.vicopisano.pi.it.