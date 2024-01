Carnevale alè alè alla Ludoteca Scientifica-museo degli strumenti di fisica dell'Università di Pisa

In occasione del Carnevale i musei del Sistema Museale di Ateneo vi aspettano per festeggiare il periodo dell’anno più colorato tra divertimento, arte, natura e scienza.



Per divertirsi tutti insieme a Carnevale il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica organizza:



Carnevale alè alè

Venerdì 9 febbraio 2024, ore 15:00 – 19:00

Laboratorio per bambini (età consigliata: 6 – 13 anni)



Carnevale alé alé

alla Ludoteca mi diverto con te

tra maschere speciali

colora la felicità

Con la tua banda saluta tutti

e grida urrà

tra fiori colorati

e amici scienziati

i laboratori di carnevale

veniteli a provare



Costo: 6€



Per maggiori informazioni: ludotecascientifica@gmail.com – 320 0403946 / 050 2214861