Non prendere impegni per il 1 ottobre 2022!

Le Farmacie Comunali di Cascina ti invitano ad un evento unico:



Cascina In-Forma, Run for Health

una corsa cittadina, non competitiva aperta a tutti, una giornata all’aria aperta all’insegna del movimento, dello #sport, della #salute e della condivisione.



Chi può partecipare?

La corsa è aperta a tutti, in fascia di età 0-99, saranno i benvenuti gruppi, classi di bambini e ragazzi, e loro famiglie. La partecipazione è gratuita!



Dove si svolge?

Un percorso circolare, con partenza e arrivo nel centro di Cascina. I partecipanti percorreranno un tratto di ciclopista sull’Arno, un’area naturale e ricca di fascino che non tutti i cascinesi conoscono.



Perchè partecipare?

Per stare insieme!

Per riscoprire le attività salutari e semplici da fare in #famiglia e con gli #amici!

Per portarsi a casa la T- shirt.



Sono previsti dei gadget?

Ad ogni partecipante sarà consegnata una T-shirt, che potrà indossare per la corsa, e un cestino merenda offerto da Unicoop Firenze, sezione soci Cascina. Un gadget speciale sarà inoltre offerto ai più piccoli.



E se non corro?

Niente paura! Il percorso è di soli 10 km, percorribili anche a piedi, con passo sostenuto. E’ previsto inoltre un circuito più piccolo di 3 km!



Se ti piace guardare e basta:

Puoi comunque partecipare all’evento fotografando la corsa e i suoi partecipanti e partecipare alla #challengefotografica “Fotografa Cascina In-Forma”. La foto più bella sarà premiata con un buono spendibile in farmacia.



Chi lo organizza?

Farmacie Comunali di Cascina, con il patrocinio del @Comune di Cascina e con la collaborazione di:

Assemblea dello Sport, Liceo Sportivo Cascina @pesenti.cascina , Centro Salute e Medicina di Genere Regione Toscana, @informatore_coopfi , Associazione Ciclistica Marcianese

Regolamento completo sul sito!