L'Associazione culturale SpeleoFotoContest presenta CaveLand (cosa c'è sotto?) open day per imparare a conoscere le grotte attraverso giochi, esperimenti e percorsi di abilità per bambini e ragazzi per scoprire il misterioso ed affascinante mondo della speleologia.

Ingresso libero. In collaborazione con Associazione Rerum Natura e Federazione Speleologica Toscana.