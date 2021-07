Cinema sul maxischermo gonfiabile al Bagno degli Americani

Entra nel vivo la stagione cinematografica al Bagno degli Americani curata dal Cinema Arsenale. Dopo la settimana dedicata ai film d'animazione (da lunedì 19 a venerdì 23 luglio), è la volta del grande classico: il maxischermo gonfiabile 14 metri per 9 montato sulla spiaggia. Un appuntamento molto importante per il litorale, dove sono ormai scomparsi tutti i cinema, e molto suggestivo per l'ambientazione. Sono ben dieci gli appuntamenti in programma e i primi cinque sono previsti da lunedì 26 a venerdì 30 luglio.

Ecco i titoli:

- 26 luglio, Tolo Tolo (Checco Zalone)

- 27 luglio, Cena con delitto (Rian Johnson)

- 28 luglio, Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta (Steven Spielberg)

- 29 luglio, La famiglia Addams (Conrad Vernon e Greg Tiernan)

- 30 luglio, Moulin Rouge (Baz Luhrmann)

"Il maxischermo gonfiabile, unico nel suo genere, è un gradito ritorno al Bam - affermano Davide Bani e Alberto Gabbrielli dell'associazione Cineclub - la stagione cinematografica più ricca di sempre ci sta dando molte soddisfazioni e siamo convinti che il pubblico saprà apprezzare anche la programmazione sullo schermo più grande sulla spiaggia, che farà registrare ben dieci date. Dopo le prime cinque, toccherà nuovamente ai film d'animazione, per riprendere sul maxischermo gonfiabile ad agosto. Presto sveleremo anche i nuovi titoli. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito e che bar e ristorante sono sempre aperti e operativi con spaghetti allo scoglio, hamburger, birre e drink prima, durante e dopo gli spettacoli".